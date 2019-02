Geen Notifeye voor stad Herentals Kristof Baelus

21 februari 2019

19u09 0 Herentals Stad Herentals kreeg reeds enkele meldingen via de meldingsapp Notifeye. Stad Herentals besliste om niet met deze app te werken en kan de meldingen hierdoor niet bekijken zonder de abonnementskosten te betalen.

De stad vraagt de inwoners om meldingen enkel door te geven via de stadsapp, de website van de stad, telefonisch of aan het stadsloket. Inwoners die reeds en melding maakte met deze app zullen deze opnieuw moeten doorgeven via de gekende kanalen.