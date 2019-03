Geelseweg in Herentals gaat tot half juni dicht Jurgen Geyselings

28 maart 2019

15u37 1 Herentals Op maandag 1 april wordt gestart met de aanleg van de rijweg van de Geelseweg in Herentals. Daardoor is er tot 17 juni geen doorgaand verkeer mogelijk op de Geelseweg in beide richtingen. De automobilisten zullen een omleiding kunnen volgen via de E313.

Lokaal fietsverkeer blijft in beide richtingen mogelijk aan één zijde van de rijbaan. Voor de veiligheid van de fietsers, plaatst de aannemer op sommige delen van de straat bordjes ‘fietsers afstappen’. Doorgaand fietsverkeer volgt een omleiding via Sluizenweg.

Van 17 juni tot eind augustus geldt er in de volledige werfzone opnieuw éénrichtingsverkeer in de richting van Geel naar Herentals. Oorspronkelijk zou de Geelseweg vanaf 17 juni terug open gaan, maar in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) besliste de stad om de rijweg aan één zijde afgesloten te houden. Zo kan de aannemer de werf verder afwerken.