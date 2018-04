Fuifbus reed al ruim 800 keer uit 05 april 2018

02u35 0 Herentals De fuifbus van de provincie Antwerpen is sinds de start in 2010 al meer dan 800 keer uitgereden. Ook in april rijdt ze opnieuw zeven keer uit in de Kempen.

Steeds meer fuiforganisatoren doen beroep op de gratis provinciale dienstverlening waarbij een bus de feestvierders veilig thuis brengt. Deze maand zal ze nog uitrijden in Retie, Meer (Hoogstraten), Kasterlee, Hoogstraten, Merksplas, Gierle (Lille) en Mol. Komende zaterdag neemt gedeputeerde Inga Verhaert zelf de fuifbus naar de Frisco in den Disco-fuif van de Chirojongens in Meer. Zo wil ze het belang van de bussen onderstrepen.





Piek komt nog

"Deze gratis dienstverlening wordt sterk gesmaakt door de organisatoren", zegt Verhaert. "Ze zorgen voor een duurzaam en veilig vervoer, en dat is ook voor de fuifgangers en hun ouders een extra troef. Sinds de start van de fuifbussen in 2010 reden intussen al meer dan 800 bussen uit. In 2018 kregen we al 30 aanvragen binnen, goed voor 46 fuifbussen. Maar de echte piek (augustus-september) moet in 2018 nog komen." (JVN)