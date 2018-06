Frieda en Frans vieren gouden jubileum 09 juni 2018

In de Draaiboomstraat hebben Frans Schoofs en Frieda Van Rompaey hun 50ste huwelijksverjaardag gevierd. Frans werd geboren in Nijlen, Frieda in Lier, maar het koppel woonde vele jaren in Kessel. Bijna twintig jaar geleden kwamen ze naar Morkhoven. Frans en Frieda zijn de ouders van drie kinderen en grootouders van acht kleinkinderen. Frans werkte onder meer in de bouwsector, bij Renault en Van Hool. Frieda was actief in een naaiatelier. Frans deed vele jaren aan atletiek, meer bepaald afstandslopen. Een kniekwetsuur dwong hem vroegtijdig met deze hobby te stoppen.





(TJH)