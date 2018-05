Fin en Theo zijn 50 jaar getrouwd 19 mei 2018

02u26 0

In de Zandkapelweg in Noorderwijk, vierden Theo Verelst en Fin Daneels hun 50ste huwelijksjubileum. Theo werd geboren in Herenthout, Fin in Noorderwijk. Ze zijn de ouders van vier kinderen, negen kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Theo was werkzaam bij watermaatschappij Pidpa. Samen met zijn Fin baatte hij vele jaren, enkele dagen per week, friteur Wabie in Heultje uit. Zijn hobby is tuinieren.





(TJH)