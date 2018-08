Fin en Nico vieren gouden jubileum 21 augustus 2018

02u38 0

In Tempels in Morkhoven, vierden Nico Truyen en Fin Lambaerts hun 50ste huwelijksverjaardag. Nico, die in de aluminiumsector werkte, werd geboren in Hulshout. Fin, die actief was in een pluizenfabriek, is geboren en getogen in Morkhoven. Ze zijn de ouders van Annick en Kevin en grootouders van Joni en Clara. De grootste hobby van Nico is fietsen. Tijdens het veldritseizoen is hij mecanicien van crosser Marc Verloo.





(TJH)