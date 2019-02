Fim ‘Niet schieten’ in ‘t Schaliken Jef Tegenbos

25 februari 2019

08u39 0

In de schouwburg van ‘t Schaliken, Grote Markt in Herentals, is er op dinsdag 26 februari de vertoning van de film ‘Niet schieten’ van regisseur Stijn Coninx. ‘Niet schieten’ is een reconstructie van de gewapende overval van 9 november 1985 op warenhuisketen Delhaize in Aalst door de Bende van Nijvel. De prent is gebaseerd op het boek van David Van den Steen ‘Niet schieten, dat is mijn papa.’

De vertoning begint 20 uur. De toegang bedraagt 5 euro. Houders van een vriendenpas betalen 3,50 euro. Wie over een vrijetijdspas beschikt kan de film gaan bekijken voor 2,50 euro.