Film in openlucht aan Toeristentoren 22 augustus 2018

02u42 0

Aan de Toeristentoren in de Heistraat in Herentals wordt op vrijdag 24 augustus de film Call Me By Your Name in openlucht getoond. Deze film van Luca Guadagnino won dit jaar de Oscar voor het beste scenario. De vertoning begint om 21 uur. De toegang is gratis. Er wordt wel gevraagd om een eigen stoel en een deken mee te brengen.