Fietspunt verwijdert weesfietsen 19 maart 2018

Het fietspunt verwijdert deze week weesfietsen uit de openbare fietsenstallingen. Dit zijn achtergelaten fietsen of fietsen die al enkele weken niet meer gebruikt werden. Door het verwijderen van weesfietsen wil het fietspunt rommelige en overvolle fietsenstallingen vermijden. Die trekken immers vandalisme en fietsendiefstal aan. Bovendien is er zo meer plaats is voor de echte fietsgebruikers. De opgehaalde fietsen worden naar de politie gebracht die er foto's van neemt. De gegevens worden op www.gevondenfietsen.be geplaatst, daarna bewaart de stad de fietsen drie maanden in de stedelijke werkplaats op Hemeldonk. Als niemand de fiets komt opeisen, wordt de fiets eigendom van de stad en wordt hij openbaar verkocht. (MVBO)