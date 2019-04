Fietspunt haalt ‘weesfietsen’ aan station op Wouter Demuynck

12 april 2019

17u58 0 Herentals Op donderdag 25 april verwijdert het fietspunt weesfietsen uit de openbare fietsenstalling aan het station in Herentals. Weesfietsen zijn fietsen die werden achtergelaten en al minstens enkele weken niet meer werden gebruikt. Door het verwijderen van weesfietsen wil het fietspunt rommelige en overvolle fietsenstallingen vermijden.

Weesfietsen trekken vandalisme en fietsendiefstal aan. Bovendien is er zo meer plaats is voor de echte fietsgebruikers. De opgehaalde fietsen gaan naar de politie die er foto’s van neemt en de gegevens op www.gevondenfietsen.be zet. Daarna bewaart de stad de fietsen drie maanden in de stedelijke werkplaats op Hemeldonk.

De fietsen die niet door de eigenaars worden opgehaald, worden eigendom van de stad. De stad verkoopt hen voor een symbolische euro aan het fietspunt waar ze, na een opknapbeurt, een nieuw leven krijgen.