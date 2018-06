Fietser (15) zwaargewond na ongeval 26 juni 2018

Op de Aarschotseweg in Herentals is gisternamiddag een 15-jarige fietser zwaargewond geraakt. Het ongeval gebeurde omstreeks 13.30 uur ter hoogte van een fietsoversteekplaats. De 15-jarige Q.P. uit Morkhoven (Herentals) wilde de rijbaan oversteken, maar werd daarbij aangereden door een bestuurster die met haar auto vanuit Herentals kwam aangereden. De fietser is met zware verwondingen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem. De politie start een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval.