Fietsendief bijt agent tijdens arrestatie: “Onmogelijk, ik heb geen tanden meer” Kristof Baelus

25 februari 2019

13u44 0 Herentals De 40-jarige Johnny R. riskeert een celstraf van 10 maanden en een geldboete voor heling van een mountainbike en het hevige verzet bij zijn arrestatie.

Bij een huiszoeking bij Johnny R. trof de politie bij de man een mountainbike van het merk Specialized aan, waarvoor hij geen factuur kon van voorleggen. Volgens de man had hij de fiets voor 700 euro van een vriend gekocht. Toen de agenten hem wilden arresteren, verzette Johnny R. zich hevig. Daarbij beet hij zelfs naar een agent.

Nieuwprijs: 10.000 euro

“De fiets had een waarde van 10.000 euro toen hij werd aangekocht. Het kan niet dat hij voor 700 euro werd doorverkocht”, zegt de openbare aanklager. “De man had moeten weten dat de fiets gestolen was. Zijn naam viel al in een eerder dossier rond de diefstal van vier fietsen. Daarom vorder ik een gevangenisstraf van 10 maanden en een geldboete.”

De man geeft toe dat hij zich weerspannig heeft gedragen tijdens de arrestatie maar voor de rest blijft bij zijn verhaal. “Ik heb zeker geen agent gebeten, ik heb geen tanden meer”, zegt R.

Vonnis op 25 maart.