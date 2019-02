Fietsclub ‘De Kilo(M)eters’ organiseert

cursus reanimeren en defibrilleren Jef Tegenbos

16 februari 2019

Fietsclub ‘De Kilo(M)eters’ uit Herentals pakt op dinsdag 5 en donderdag 7 maart uit met een cursus reanimeren en defibrilleren. Bedoeling van de lessen is vaardigheden en vertrouwen te bekomen om in te grijpen bij een hartstilstand. Daarnaast wordt het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator) aangeleerd.

De lessen hebben plaats in de lokalen van het Rode Kruis, Schoolstraat 46 in Herentals. De aanvang is om 19 uur, het einde rond 22 uur. De deelname is gratis. Vooraf inschrijven is wel nodig en kan bij Francis Van Leemputte op het telefonnummer: 0478/61.05.49 of via e-mail: van.leemputte@telenet.be. Of aan de balie van Sportsstudio, Lierseweg 230 in Herentals. De uiterste datum van inschrijving is donderdag 28 februari.