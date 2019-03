Fietsbrug meer dan 100 meter over Kempisch Kanaal voor fietsostrade Herentals-Balen Wouter Demuynck

22 maart 2019

18u40 0 Herentals De provincie Antwerpen gaat een fietsbrug van meer dan 100 meter lang over het Kempisch Kanaal bouwen. De fietsbrug, een investering van 3 miljoen euro, maakt deel uit van de fietsostrade Herentals-Balen.

De fietsostrade F105 verbindt Herentals en Balen en doorkruist zo ook Geel, Mol en Olen. In totaal leg je zo 36 kilometer af. “Langs de fietsostrade liggen maar liefst 400 bedrijven, 160 scholen en tal van sportverenigingen”, legt Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Mobiliteit, uit.

“Met de bouw van een kwalitatieve fietsbrug, van 107 meter lang en 5,5 meter breed, biedt de provincie een veilig alternatief voor verplaatsingen met de auto.”

De firma’s Mols en Iemants zijn inmiddels gestart met de bouw van de landhoofden, de steunpunten van de brug, en de brug zelf. De brug wordt gemaakt in het atelier van Iemants.

De provincie heeft als doelstelling om de onderdelen van de brug tijdens het Hemelvaartweekend te laten aanvoeren via de waterweg. Daarna is het wachten op de aanleg van de fietspaden alvorens de brug in gebruik kan genomen worden.“Op de fietsostrade gaan we vijf fietsbruggen bouwen en twee fietstunnels. Als die allemaal af zijn, kunnen we beginnen met het aanleggen van de fietspaden. We hopen medio volgend jaar van start te kunnen gaan met de aanleg”, vervolgt Lemmens.

3 miljoen

De totale kostprijs voor de aanleg van de fietsbrug bedraagt 3.091.211 euro. De provincie Antwerpen betaalt ruim 1,8 miljoen, de Vlaamse Waterweg subsidieert 600.000 euro en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) legt 632.000 euro bij. “Europa is voor de provincie Antwerpen een heel belangrijke partner. Sinds 2014 investeerde de EU al meer dan 98 miljoen euro in onze provincie,” licht gedeputeerde voor Europese samenwerking, Kathleen Helsen (CD&V) toe.