Fiets eens langs kunstzinnigste route van Vlaanderen 05 juli 2018

Langs het kanaal in Beerse is woensdag het project vaART officieel gelanceerd.





"Via een tiental kunstzinnige voorwerpen langs het fietsknooppuntennetwerk illustreert vaART de geschiedenis van het kanaal", klinkt het bij de provincie. "Tijs Van Nieuwenhuysen uit Turnhout, creëerde hiervoor onder meer muurschilderingen met een eigen vaarttaal, het blad van een picknicktafel en een extra large postkaart."





Met het project wil de provincie fietsers meer beleving geven. " Het traject van vaART is 63 kilometer lang en volgt het fietsknooppuntennetwerk in Schoten, Brecht, Rijkevorsel, Beerse, Turnhout, Oud-Turnhout, Ravels, Arendonk, Retie en Dessel.





