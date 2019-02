Femma Herentals organiseert eerste markt voor zelfgemaakte spullen Jef Tegenbos

25 februari 2019

Femma Herentals pakt op zaterdag 1 juni uit met de eerste editie van de ‘Zelfgemaakte markt’. Bedoeling is dat op de markt zelfgemaakte producten te koop worden aangeboden. Dat kan gaan van onder meer handwerken, sieraden, kussens, aardewerk en wenskaarten.

De activiteit heeft plaats in basisschool De Leertuin op de Molekens in Herentals. Meer info is te bekomen bij Marietje Van Wolputte: marietjev@hotmail.com.