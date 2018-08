Fata Morgana verdeelt rusthuis in twee kampen 11 augustus 2018

02u45 0

De bewoners van woonzorgcentrum Bremdael in Herentals spelen samen met het personeel een Fata Morgana-spel. De rusthuisbewoners moeten zoveel mogelijk opdrachten tot een goed einde brengen. "De twee afdelingen in het rusthuis, Patio en Paviljoen, nemen het tegen elkaar op", zegt Jackie Van der Hoeven. "Verscheidene opdrachten zijn al gepasseerd zoals het maken van een lied of een gedicht. Een andere opdracht was om samen met een BV op de foto te staan. De bewoners zijn heel competitief bezig met het spel. Wie gaat winnen, is nog onduidelijk. We weten van elkaar niet welke opdrachten al tot een goed einde zijn gebracht."





Eén van de opdrachten die de bewoners van de Paviljoen-afdeling tot een goed einde moeten brengen, is om de krant te halen. Eén punt is dus al zeker binnen... (JVN/foto Vanderveken)