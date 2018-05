Extra arrestatie in drugsdossier 14 mei 2018

Speurders hebben een 29-jarige man uit Herentals opgepakt op verdenking van handel in speed. De arrestatie is een uitloper van een dossier dat in oktober vorig jaar werd opgestart. In de zaak zitten al verschillende verdachten in de cel. De raadkamer heeft ook de aanhouding van de nieuwe verdachte bevestigd. (VTT)