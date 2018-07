Externe firma geeft bloemen toch water BURGEMEESTER GEEFT FOUT TOE, REGELS INTUSSEN WEL VERSOEPELD TOON VERHEIJEN

27 juli 2018

02u42 0 Herentals Een gebruiker van het openbaar vervoer keek gisteren verbaasd op toen hij aan het station van Mol een tankwagen de bloemen zag water geven. "Het werk van een externe firma", bekent burgemeester Paul Rotthier. Intussen heeft de provincie Antwerpen dan toch enigszins de regels voor het gebruik van (leiding)water versoepeld.

Een gebruiker van het openbaar vervoer schrok zich donderdagmorgen om 5.45 uur aan het station van Mol een hoedje. Hij zag een vrachtwagen aankomen met een grote watertank om de bloempotten aan de verlichtingspalen overdadig van water te voorzien.





"Zelfs eigen vergaard regenwater mag niet gebruikt worden om de plantjes en bloemen in eigen tuin in leven te houden, maar de gemeente mag dat blijkbaar wel ?"





Burgemeester Paul Rotthier geeft toe dat het eigenlijk niet had gemogen. "Wij hadden zelf al onze diensten stop gezet waarbij water werd gebruikt, zoals de borstelwagens", zegt Rotthier. "De bloemen worden door een externe firma gedaan, maar dat wil niet zeggen dat het had mogen gebeuren."





Bijsturen

Ondertussen is héél het reglement wel bijgestuurd. Gisteren kwam de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste opnieuw samen omdat de provincie overstelpt werd vragen van gemeentebesturen en particulieren die niet goed wisten wat ze mochten doen.





"Zo zullen bijvoorbeeld gemeentebesturen nog wel héél gericht hun bloempotten en dergelijke mogen begieten, maar niet meer sproeien", zegt Sara Claes van het kabinet van Cathy Berx. "En dan ook niet met leidingwater. Ook externe firma's die dat normaal doen zullen dezelfde richtlijnen krijgen. We beseffen ook dat gemeenten dikwijls heel wat centen investeren in het bebloemen van de gemeente. Perken en velden mogen wel zeker niet meer besproeid worden. Voor sportvelden willen we ook een uitzondering toestaan omdat daar ook economische belangen spelen, maar ook daar mag er géén leidingwater gebruikt worden."





Begrip

De gouverneur vraagt vooral om begrip. Concreet in het nieuwe besluit: er mag géén water opgepompt worden uit onbevaarbare waterlopen tenzij het water dient als drinkwater voor vee. Leidingwater mag verder niet gebruikt worden voor het kuisen van wagens (tenzij je een carwash hebt), vullen van zwembaden van meer dan honderd liter (tenzij het gemetselde zwembad anders dreigt in te storten), bijvullen van vijvers of fonteinen (tenzij ze voor verkoeling zorgen), reinigen van voetpaden en wegen, besproeien van daken en gevels."





Na 20 uur mogen sommige activiteiten wel, maar dan nog altijd niet met leidingwater. Overtredingen van dit besluit worden gestraft met gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van euro 26 tot euro 200 of met één van de straffen alleen.