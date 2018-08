Expo-weekend van scouts Reynaert-Adinda 25 augustus 2018

Op zaterdag 15 en zondag 16 september organiseert scoutsgroep Reynaert-Adinda haar Expo-weekend.





Op zaterdag zijn er vanaf 15 uur liveoptredens in openlucht of in de tent bij regenweer. Op zondag is er Expo Malpertusa. Van 12 tot 19 uur is iedereen welkom om frieten met stoofvlees te eten. Daarnaast is er ook kinderanimatie. Alle activiteiten vinden plaats aan de scoutslokalen aan de Wijngaard. (WDH)