Exhibitionist betrapt met kinderporno: “Straf is te zwaar” Jef Van Nooten

18 december 2018

12u09 0 Herentals De 58-jarige Marc C. uit Herentals heeft verzet aangetekend tegen een celstraf die hij eerder had gekregen. De rechter veroordeeld hem in april tot 2 jaar gevangenisstraf voor exhibitionisme, openbare zedenschennis en het verspreiden van kinderporno.

Marc C. werd op 16 mei 2017 betrapt terwijl hij zich aan het masturberen was aan de Nete in Herentals. Twee weken later deed zich een gelijkaardig incident voor.

Tijdens een huiszoeking bij de man, trof de politie een grote hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen aan. Marc C. was in 2010 al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Dit keer kreeg hij bij verstek 2 jaar effectieve gevangenisstraf.

Pas op 10 december tekende hij verzet aan tegen die veroordeling. “Te laat”, meent het openbaar ministerie. “Dat moeten binnen de twee weken na kennisname van het vonnis. Hij heeft zelf verklaard dat hij wist dat hij tot 2 jaar cel veroordeeld was.”

C. beweert nu dat hij dat pas kort voor zijn arrestatie wist. “Onzin. Op 23 oktober stond de politie al met een deurwaarder aan zijn deur. Hij weigerde open te doen, en heeft nadien de sloten vervangen. Hij was minstens sinds toen op de hoogte van zijn veroordeling.”

Als de rechter het verzet toch ontvankelijk acht, hoopt de aanklager dat de twee jaar celstraf bevestigd wordt. “Er loopt al een nieuw onderzoek naar hem. Hij leert het nooit. De gevangenis is de enige plaats waar hij thuis hoort.”

Vonnis op 8 januari.