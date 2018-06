En dan zet brandweer plots je straat blank HULPDIENSTEN ONDERZOEKEN VIA SIMULATIE GRONDWATERPROBLEEM SCHOUTENLAAN JEF VAN NOOTEN

20 juni 2018

02u51 0 Herentals Twee jaar nadat een gerechtelijke procedure werd gestart, is het grondwaterprobleem in de Schoutenlaan nog altijd niet opgelost. De brandweer heeft gisteren vele duizenden liters water in de straat gespoten. "Via simulaties wil de rechtbank achterhalen wat het probleem is", zegt bewoner Dieter Mertens.

In de lente van 2016 zijn een zevental gezinnen uit de Schoutenlaan in Herentals een procedure gestart tegen de stad. Hun doel? Eindelijk een oplossing vinden voor de wateroverlast in hun straat. Bij regenweer stijgt het grondwaterpeil zeer sterk, met steevast ondergelopen kelders tot gevolg. Twee jaar later stelt het probleem zich nog steeds. "Verscheidene bewoners hebben nog altijd te kampen met wateroverlast. Als het een paar dagen regent, komt het grondwaterpeil omhoog. Dat is 30 jaar lang geen probleem geweest, maar wel sinds de heraanleg van de straat. Onze pompen staan voortdurend op in de kelder", zegt bewoner Dieter Mertens.





Oorzaak achterhalen

De oorzaak van het probleem kon tot nu toe niet achterhaald worden. In een recent vonnis besliste de rechtbank daarom om een gerechtelijk expert aan te stellen. Die moet de waterhuishouding in de straat nagaan. "Die expert moet nu een procedure in handen nemen om de oorzaak te achterhalen. Dat zal gebeuren via allerlei proeven. Vandaag (gisteren, red.) vond de eerste simulatie plaats. De brandweer heeft daarvoor de straat kunstmatig onder water gezet. Om na te gaan hoe de afwatering van het hemelwater verloopt", verduidelijkt Dieter Mertens.





De brandweer liet een tankwagen aanrukken met 15.000 liter water. In een mum van tijd stonden alle bermen in de straat onder water. "De experts zullen nu samenzitten om de resultaten te bespreken, en dan kijken wat ze als volgende stap kunnen doen", zegt Mertens.





Het probleem met het grondwaterpeil stelt zich nu al meer dan twee jaar. Het geduld van de bewoners wordt op de proef gesteld, maar ze zijn blij dat het gerecht de situatie serieus neemt. "We zijn blij met de heraanleg van onze straat, en willen niemand met de vinger wijzen. Maar het waterprobleem moet wel opgelost worden. We hopen dat er snel uitsluitsel komt. Dan kan het stadsbestuur samen met alle betrokken partijen een oplossing zoeken."





Opstijgende druk

De Schoutenlaan in Herentals werd in 2015 heraangelegd. Voordien hadden de bewoners nooit problemen met het grondwaterniveau. Sinds de heraanleg is de grond verzadigd en zorgt het grondwater voor een opstijgende druk. Dat heeft niet alleen wateroverlast, maar ook al schade veroorzaakt zoals verzakkingen en scheuren in gevels.