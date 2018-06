Elke gemeente haar groot scherm 14 juni 2018

02u44 0 Herentals Nog geen idee waar je naartoe wil om de matchen van de Rode Duivels te volgen. Hieronder volgt een lijst met een groot aantal plaatsen waar België te zien zal zijn op een groot scherm. Het is maar een kleine greep uit het enorme aanbod van plaatsen waar onze Rode Duivels gevolgd kunnen worden.

4 Herentals : de cafébazen van de Grote Markt organiseren het event 'Hertals Sjot Mee'. Het marktplein is in de driekleur versierd en een groot scherm toont alle wedstrijden van de Duivels.





4 Turnhout: tafeltennisclub TTK organiseert Tous en Turnhout op de Grote Markt. Er komen twee grote schermen te staan. In het fandorp is ook animatie voorzien voor de allerkleinste Rode Duivelfans.





4 Ravels: de kroegbaas van café 't Vervolg doopt zijn kroeg deze maand voor de gelegenheid om tot WK Café Belgium. Alle WK-wedstrijden worden er op groot scherm getoond.





4 Balen: grote schermen in De Veurleste, Plantaach, Staminee, Bleukenstadion en Ter Hoolst.





4 Meerhout: groot scherm in feestzaal Gildenhuis waar ook een scherm wordt gebouwd.





4 Beerse: scherm in bar BAR5





4 Merskplas: eetkaffee In 't Hofke heeft scherm geplaats met telkens ook mogelijkheid tot VIP-arrangement en café Old Forrester.





4 Rijkevorsel: grote schermen in sportcentrum De Valk, café 't Centrum en café Saloed. De horeca van Rijkevorsel heeft ook een WK-dorp geplaatst aan de Molen.





4 Geel: groot scherm op de Grote Markt.





4 Westerlo: Fans kunnen de match volgen in Baobab Beach Club aan het voetbalstadion.