Elke dag 14 bedrijven opgericht 1.228 STARTERS IN 3 MAAND TWEEDE BESTE RESULTAAT IN 10 JAAR JEF VAN NOOTEN

06 april 2018

02u39 7 Herentals Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar werden elke dag gemiddeld 14 bedrijven opgericht in de Kempen. Dat is het op één na hoogste aantal in tien jaar. "Opvallend: ook in de kleinere gemeenten zien we meer activiteit", zegt Renilde Craps van VOKA.

Tijdens het eerste kwartaal van 2018 werden in het arrondissement Turnhout maar liefst 1.228 ondernemingen opgericht. Dat is een gemiddelde van bijna 14 nieuwe bedrijfjes (het kan gaan van kmo's, eenmanszaken tot vzw's) per dag. Bij Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen juichen ze dat hoge aantal startende ondernemingen toe. "We stellen vast dat die nieuwe ondernemingen niet alleen in de grootsteden opduiken. Maar ook in de kleinere gemeenten zien we meer activiteit. Startende ondernemers zijn belangrijk voor onze regio", zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka Mechelen-Kempen.





Minder faillissementen

Met de 1.228 nieuwe ondernemers kent 2018 de op één na beste start van de voorbije tien jaar. Enkel 2017 was nog beter met 1.338 starters die tussen begin januari en eind maart een zaak zijn begonnen. Maar vorig jaar waren er diezelfde periode ook wel 123 faillissementen. Dat aantal is tijdens de eerste drie maanden van dit jaar teruggezakt tot 79, ofwel een daling van bijna 36%. Het economische klimaat in de Kempen is dit jaar dus volop in bloei. Het aantal faillissementen in de Kempen ligt dit kwartaal niet alleen lager dan vorig jaar, maar ook lager dan in de rest van het land. "2017 was een uitzonderlijk jaar, maar 2018 gaat voorlopig op dat elan verder", zegt Renilde Craps. "Vergeet niet dat er in dit eerste kwartaal nog altijd dubbel zoveel starters zijn als tien jaar geleden. Onze regio is meer dan ooit interessant om te ondernemen. Dat de goesting er is, stellen we ook vast bij projecten van Voka, zoals Bryo, een netwerk van jonge en gedreven ondernemers." Eén van de jonge ondernemers is Bram Gers uit Turnhout. Hij waagde enkele jaren geleden de sprong door een zaak op te starten. Met 'Cuisine Catering' profileert hij zich sindsdien als een topkok die je aan huis of op locatie kan inhuren. "Vier jaar geleden heb ik het risico genomen om op eigen benen te gaan staan", zegt Bram. "Het was de moeilijkste, maar wel de beste stap die ik voor mijn carrière kon zetten. Ik voel dat het klimaat om te ondernemen nú zelfs nog beter is." Voka Mechelen-Kempen hoopt dat de tendens aanhoudt en dat meer mensen, met het juiste advies en begeleiding, de stap zetten naar het ondernemerschap.