EK wielrennen voor politie in zone Neteland 24 augustus 2018

02u34 0 Herentals Op 8 en 9 september organiseert de Belgische Politie Sportbond het Europees kampioenschap wielrennen voor politiediensten op het grondgebied van politiezone Neteland. Zo'n 150 wielrenners uit 19 landen zullen op het parcours - dat Herentals, Grobbendonk en Vorselaar aandoet - meedingen naar de titel van Europees kampioen.

Dat politie Neteland het EK organiseert komt onder meer doordat korpschef Luc Smeyers ook voorzitter is van de Europese politiesportbond. "We wilden het in 2016 al organiseren, maar door de terreuraanslag moesten we het uitstellen", aldus Smeyers.





Thuisvoordeel

"2018 is ook wel een bijzonder jaar. Het eerste EK werd ook in België, in Zandhoven, gereden en dat is dit jaar 30 jaar geleden. De Belgische ploeg heeft het in het verleden al goed gedaan. In 2008 en 2012 haalden we brons op de wegrit en in het ploegenklassement. Met het thuisvoordeel hopen we nu nog beter te doen."





Op zaterdag 8 september is er om 9 uur het EK tijdrijden voor vrouwen, om 13 uur volgt de wedstrijd voor de mannen. Zondag is er de wegrit voor de vrouwen en de mannen, respectievelijk om 9 en 13 uur. Initieel was het de bedoeling om de renners alle vijf gemeenten van Neteland te laten doorkruisen, maar organisatorisch bleek dat niet mogelijk. Voor de wegrit start men aan Sport Vlaanderen (Vorselaarsebaan 60, Herentals) en rijdt men langs Grobbendonk, Vorselaar en Sassenhout om zo weer te eindigen in Herentals.





Gewezen wereldkampioen en Herentalsenaar Rik Van Looy geeft het startschot.





(WDH)