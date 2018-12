Eindejaarsfeest VFG Jef Tegenbos

10 december 2018

VFG, de vereniging voor personen met een handicap uit Herentals, organiseert op zaterdag 22 december zijn eindejaarsfeest. Het programma begint om 16.30 uur met een receptie. Nadien is er het kerstdiner met drie gangen. Vanaf 18.30 uur is er animatie met ‘The New Blabbers’. De activiteit heeft plaats in de Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstraat 7 in Herentals.

De deelnameprijs bedraagt 22 euro voor niet-leden en 19 euro voor leden. Kinderen van vier tot tien jaren kunnen deelnemen voor 12 euro. Inschrijven kan tot vrijdag 14 december bij Laurent Van Royen, Sint-Antoniusstraat 16/1 in Herentals. Telefoon: 014/21.29.41.