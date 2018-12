Eindejaar aan Dorpshuis Kristof Baelus

18 december 2018

10u58 0 Herentals Inwoners van Morkhoven kunnen zich tijdens de laatste dagen van het jaar vermaken met een hapje en een drankje aan het Dorpshuis in Morkhoven.

Op 27, 28 en 29 december is er vanaf 16 uur een dorpscafé in het Dorpshuis. Maandag 31 december is er een haringbak op het Dorpsplein. Die dag is er geen doorgaand verkeer mogelijk in het dorp van 8 uur tot en met 20 uur. Op het dorpsplein geldt dan een parkeerverbod.