Eethuis Troja is Beste Bezorgrestaurant 31 januari 2018

Eethuis Troja heeft de 'Best Restaurant Award 2017' in de regio Turnhout in de wacht gesleept. Takeaway.com deelt die prijs jaarlijks uit om de beste bezorgrestaurants in de bloemetjes te zetten. "Op basis van onze recensies op de website van Takeaway zijn we genomineerd", vertellen uitbaters Tamar Memet en Sabriye Memet. "We zijn pas in april 2017 begonnen met Takeaway, maar we zitten nu al aan een mooie score van 4,5 sterren op 5." De uitbaters kregen van Takeaway.com een cadeaubon van 50 euro, waarmee ze onder meer bezorgtassen kunnen verkrijgen.





(WDH)