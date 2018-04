Eerste keer bus 220 van Morkhoven naar Herentals 04 april 2018

Aan de Sint-Niklaaskerk in Morkhoven (Herentals) vertrok gisterenochtend voor de eerste keer bus 220 in Morkhoven naar Herentals. Het stadsbestuur ijverde lang voor deze busverbinding, want tot voor kort reed de bus niet door het dorp. Burgemeester Jan Bertels en schepen van Mobiliteit Jan Michielsen stapten op de eerste bus. "De eerste busrit, samen met enkele Morkhovenaren, is zeer goed verlopen", zegt de burgemeester. "Er stapten deze ochtend (gisteren red.) al verschillende mensen op de bus aan beginhalte samen met ons, verder stapten er ook nog Morkhovenaren op aan stophalte Berkemus en aan het parochiecentrum in Noorderwijk. Dit is een betere dienstverlening waarvoor we als stad lang hebben moeten vechten, maar eindelijk met succes."





De inwoners van Morkhoven waren enorm tevreden. "Eindelijk is er een betere verbinding tussen ons deeldorp en Herentals. Met deze bus kunnen we er makkelijker gaan shoppen of op bezoek gaan in het ziekenhuis als dat nodig is."





Bus 220 rijdt voortaan tussen Herentals-Station en Morkhoven Dorp tijdens de daluren op weekdagen van 9 tot 15 uur. De bus rijdt via de Molenstraat naar het centrum van Morkhoven, vervolgens via de Rode-Leeuwstraat, de Sint-Niklaasstraat en de Goorstraat en neemt dan dezelfde weg terug naar Herentals. De bushalte in de Verbindingsstraat wordt niet meer bediend. (MVBO)