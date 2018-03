Eerste graad krijgt les van Tia Hellebaut 16 maart 2018

02u53 0 Herentals Op campus De Vesten van het GO! in Herentals kregen de leerlingen van de eerste graad gisterenvoormiddag les van wel een hele speciale leerkrachte. Ex-hoogspringster Tia Hellebaut kwam de leerlingen enkele hoogspringtechnieken leren en dat viel enorm in de smaak.

"De kinderen waren aangenaam verrast en vonden het enorm leuk", zegt directeur Tom Van Doninck. "Onze sportleerkrachten kennen Tia persoonlijk en vroegen haar of ze zin had om les te komen geven." Dit initiatief komt er in het kader van de nieuwe sportrichting die het GO! De Vesten wil aanbieden.





"In het schooljaar 2019-2020 willen we een volledige sportrichting aanbieden op ASO en TSO-niveau. De vraag naar zulke richting was enorm omdat er in Herentals geen sportrichting wordt aangeboden." In de nieuwe richting kunnen de leerlingen zes of elf uur sporten. "We willen hiermee ook nauw samenwerken met de Herentalse sportclubs zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Wielerschool of de IJshockeyclub." (MVBO)