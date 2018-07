Eerste diploma's AAV uitgereikt 12 juli 2018

02u24 0

Het volwassenonderwijs in Herentals beleefde op het eind van het schooljaar een primeur. CVO HIK-campus DTL reikte voor de eerste keer diploma's of certificaten van de opleiding binnen AAV uit. AAV staat voor Aanvullende Algemene Vorming. De laureaten werden in de school ontvangen voor de uitreiking en tegelijk vergast met een receptie.





(TJH)