Eerste dagverzorgingscentrum in Herentals gaat maandag van start Kristof Baelus

15 maart 2019

16u34 0 Herentals Het eerste dagverzorgingscentrum in Herentals is een feit, vanaf maandag opent CADO Herentals zijn deuren in een vernieuwde vleugel van het woonzorgcentrum Sint-Anna. Dagelijks zullen hier zo’n tien zorgbehoevenden en ouderen kunnen genieten van tal van activiteiten.

De Collectief Autonome Dagopvang zal dagelijks tien zorgbehoevenden en ouderen tussen 9 uur en 16.30 uur voorzien van enkele leuke activiteiten. Zorg op maat is een kwaliteitsvorm die het OCMW Herentals al veel jaren hoog in het vaandel draagt. Zorgbehoevende ouderen, mensen met dementie en eenzame ouderen hebben allemaal zorg op maat nodig. CADO zorgt voor deze zorgen in dagopvang.

“Het is belangrijk voor de mantelzorger om af en toe even ontlast te kunnen worden met de zorgbehoevende taken. We laten wel slechts tien personen toe om de huislijke sfeer te bewaren”, zegt Anja Schellens, coördinator CADO Herentals. “Thuiszorg Kempen en het OCMW zullen daarom in het dagverzorgingscentrum de mensen de mogelijkheid geven om onder andere samen te koken en spelletjes te spelen. De zorg zal voorzien zijn op maat van de persoon en zijn achtergrond.”

Momenteel kunnen personen zich nog last minute melden om deel te nemen aan de activiteiten op maat, in de toekomst voorziet de organisatie wel dat er op donderdag moet ingeschreven worden voor de daaropvolgende week. “Om praktische redenen is het dan niet mogelijk om zonder reservatie deel te nemen, voor noodsituaties kunnen wel uitzonderingen gemaakt worden.”, klinkt het.

Kostenplaatje

Personen die gebruik willen maken van het dagverzorgingscentrum betalen 3,5 euro per uur. De organisatie vraagt om minstens twee uur deel te nemen, voor de rest kunnen de uren vrij gekozen worden. Er is de mogelijkheid tot een ontbijt of lunchpakket voor 2 euro, ‘s avonds maken de bewoners die dat wensen mee een lekker 3-gangen menu klaar, voor 4 euro per persoon.