Eerste aardbeien brengen 8.000 euro op 22 maart 2018

02u53 0 Herentals De Coöperatie Hoogstraten heeft het nieuwe seizoen afgetrapt met de traditionele verkoop van de eerste aardbeien. Die bracht 8.000 euro in het laatje voor het goede doel van dit jaar, de Stichting tegen Kanker. Samen met RV Food uit Herentals lanceert de Coöperatie dit jaar ook drie nieuwe confituren.

Met een recordomzet van 236 miljoen euro heeft de Coöperatie Hoogstraten een goed jaar achter de rug. Dat heeft het te danken met de goede aanvoer van tomaten (86.299 ton, stijging van bijna 7 procent) en 31.960 ton aardbeien (6,3 procent meer dan in 2016). De paprika's bleven steken op net geen 28.000 ton. Gisteren werd de start gegeven van het nieuwe seizoen. De eerste acht bakjes van 500 gram aardbeien werden verkocht aan Spar-Colruyt Group voor 4.000 euro. De Coöperatie verdubbelde dat bedrag en overhandigde de cheque aan ambassadrice van Stichting tegen Kanker, tv-kokkin Sofie Dumont.





De Coöperatie Hoogstraten bestaat dit jaar exact 85 jaar en heeft een aantal projecten op stapel staan. Zo wordt er volop gewerkt aan een nieuw kantoorgebouw en nieuwe inpakanfrastructuur en is Roger van Damme de ambassadeur van de Hoogstraatse aardbeien. Maar vooral: samen met RV Food uit Herentals wordt het gamma confituren uitgebreid. Vorig jaar werd de aardbeienconfituur op de markt gebracht. Nu komen daar ook de blauwe bes, de framboos, de kers én de kiwibes/aardbei bij. "We gaan ze maken in potjes van 240 gram in plaats van de nu bestaande potjes van 370", zegt CEO Gert Van De Water.





"We gaan ook met meer fruit werken. We gaan op de website www.hoogstratenconfituur.be ook een recept plaatsen om zelf confituur te maken. Dat kan tegen onze winkel lijken, maar we willen mensen stimuleren echt verse producten te gebruiken." Ook nieuw is dat er dit seizoen niet langer één soort aardbei wordt gebruikt, maar meerdere." (VTT)