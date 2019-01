Eenrichtingsverkeer tijdens werken aan Geelseweg Kristof Baelus

09 januari 2019

13u44 0 Herentals De heraanleg van de Geelseweg zal op grondgebied Herentals van start gaan op maandag 14 januari. De werfzone ligt tussen de Honingstraat en de Greesstraat.

Tijdens de werken geldt er in de werfzone eenrichtingsverkeer in de richting van Geel naar Herentals. Verkeer van Herentals naar geel volgt dan de omleiding via de E313. lokaal fietsverkeer blijft in beide richtingen mogelijk aan één zijde van de baan.

De Geelseweg krijgt nieuwe riolering, vrijliggende fietspaden en een nieuw wegdek. De planning van de werkzaamheden is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden? Als alles meezit, is de heraanleg volledig klaar tegen de start van het bouwverlof, half juli. Je kan de vorderingen van de werken opvolgen via de website van stad Herentals.