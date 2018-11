Eenrichtingsverkeer in Streepstraat tijdens het Warmste Plein Kristof Baelus

22 november 2018

19u29 0

Op zaterdag 24 november is iedereen welkom op het Warmste Plein in de Maalderijstraat. In de Streepstraat, tussen Braakveld en de Schommestraat, geldt er eenrichtingsverkeer in de rijrichting van Dorp naar de Voortkapelseweg van zaterdag 24 november om 16 uur tot zondag 25 november om 2 uur.