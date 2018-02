Een unieke kans voor Sofie Van Accom 24 februari 2018

VELDLOPEN BK

Sofie Van Accom kan voor het eerst Belgische veldloopkampioene worden.





Twee weken geleden slaagde Sofie Van Accom er in een eerste keer Vlaams kampioene veldlopen te worden in Rotselaar en die stunt kan ze morgen in het Brussels park van Laken overdoen, zeker nu uittredend kampioene Louise Carton forfait geeft.





"Op het VK ging het vlot, omdat ik uiteraard in goede conditie, maar tevens omdat de omloop met lag", vertelde de atleet van AC Herentals.





Daardoor start Sofie Van Accom als favoriete voor het BK. "Aanvankelijk had ik minder vertrouwen, omdat er meestal een pak modder ligt in het park van Laken. Maar door de vriestemperaturen lijkt dat geen gevaar en heb ik weer moed gevat. Toch onderschat ik Imana Truyers en Nina Lauwaert niet."





Ook Shana Lauwers van ATAC, vijfde van het VK, rekent op een plaats bij de top tien. Haar clubgenote Isabeau Lenaerts kan dan weer op het podium bij de tweedejaarsscholieren mikken nu haar scheenbeenvliesontsteking verleden tijd is. (VORE)