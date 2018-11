Ean Eyckmans (10) wint zilver op WK karting Kristof Baelus

29 november 2018

18u43 0 Herentals Ean Eyckmans (10) behaalde zilver op het WK karting bij de jeugd. Ook zijn papa, Wim Eyckmans, is een bekende naam in de kartingwereld.

Ean moet elk jaar 15 wedstrijden rijden die allemaal plaatsvinden in Italië. Wim is ook coach van enkele jongeren in de kartingwereld en heeft een eigen zaak met kartingmateriaal waaronder kledij, helmen en onderhoudsmateriaal. Daarom is er besloten om Ean niet te laten deelnemen aan wedstrijden in België.

“Ean gaat door zijn topsport zeer onregelmatig naar school maar hij moet wel alles in de vakantie inhalen. Als hij in Italië is voor wedstrijden maken wij samen huiswerk via Skype. In school snappen de leerkrachten en klasgenoten de situatie. We zorgen er wel voor dat Ean zijn schoolresultaten ook goed zijn”, zegt de mama van Ean.

Op zijn 8 jaar begon hij officieel te rijden, maar eigenlijk zit hij al van kleins af aan in het kartingwereldje. “Ik rij bij een gesponsorde ploeg, Baby Race Team, uit Italië. het is uitzonderlijk dat kinderen van mijn leeftijd deze kans krijgen. Ik ben dan ook zeer blij dat ik deze kans krijg”, zegt Ean.

Trainen doet Ean op het circuit in Genk en soms in Spa-Francorchamps onder leiding van zijn eigen papa. Wim reist ook steeds mee met zijn zoon naar Italië. Om de twee weken reizen ze samen een 5-tal dagen naar daar, af en toe moet Ean zelfs een hele maand in Italië aanwezig zijn. Een wedstrijd is niet zomaar een enkele race maar zijn verschillende races doorheen een weekend, vandaar dat hij vaak meerdere dagen in Italië is.

“Op het circuit loopt Ean tussen enkele grote namen uit de autosportwereld. Ean kent hen maar veel piloten kennen Ean ook, wat zeer leuk is voor hem. We kijken er wel op toe dat hij met beide voeten op de grond blijft. Ik denk wel dat hij beseft dat hij zeer goed bezig is maar momenteel kan hij dit goed relativeren”, zegt zijn mama.