E5 mode opent vernieuwde winkel in Herentals Kristof Baelus

27 februari 2019

12u10 1 Herentals Vandaag vindt de officiële opening van de vernieuwde e5 mode in Herentals plaats. Maar liefst 9 weken was de winkel gesloten voor een vervanging van het interieur en een modernere look. De vernieuwde winkel viel bij de klanten in de smaak.

Met de vernieuwing van de winkel wil e5 mode de klanten een betere service aanbieden en hun winkelervaring nog aangenamer maken. Naast een volledig vernieuwde infrastructuur kreeg de winkel ook een andere look dankzij nieuwe interieurelementen. Er werd rekening gehouden met een praktische indeling, zo is de kassa in het midden van de winkel en is het een centraal aanspraakpunt. Aan de paskamers zal het voortaan minder lang aanschuiven zijn door de extra capaciteit.

“We zijn sinds 24 december gesloten en vandaag is het de officiële opening. Klanten krijgen een cava of een fruitsap en een leuke korting van 10 procent”, zegt het winkelteam. “We hebben tijdens de werken verlof genomen en zijn gaan helpen in andere filialen van e5 mode, we zijn blij dat de winkel weer open is.”

De vernieuwde winkel lokte al van ‘s morgens heel wat kooplustigen die stiekem ook een beetje benieuwd waren naar de winkelindeling. En een korting van 10 procent was mooi meegenomen.

“We zijn al jaren klant in deze winkel, het is leuk om hier te winkelen en we vinden steeds wat we nodig hebben”, zegt Lucienne Huybrechts uit Nijlen. “De vernieuwde winkel is een hele verbetering, hij ziet er veel beter uit en er is meer plaats tussen de rekken waardoor het voor de klanten aangenamer winkelen is.”

Ook bij het winkelteam valt de verandering in de smaak. “Het is leuk dat er meteen zoveel mensen een kijkje komen nemen in de vernieuwde winkel”, klinkt het.

In 2018 vernieuwde e5 mode al 10 winkels en in 2019 zal het vernieuwingstraject in andere winkels worden verdergezet. Voor de vernieuwingen voorzien e5 mode een budget van vijf miljoen euro.