Dubbel feest in nieuw Begijnhofpark 01 juni 2018

Op zondag 3 juni heeft de officiële opening plaats van het nieuwe Begijnhofpark in Herentals. De openingsreceptie begint om 12 uur. Alle aanwezigen worden vergast op een drankje. Vanaf 12.45 uur zijn er toespraken van de leden van het stadsbestuur en het OCMW.





Tegelijk vindt er nog een andere activiteit plaats. De koninklijkse Sint-Sebastiaansgilde organiseert zijn koningsschieting. De optocht sluit aan bij de opening van het park met een optocht van de gilde. Nadien volgt de schieting. Wie als eerste in slaagt om de gaai, op de 21 meter hoge staande wip naar beneden te halen, mag zich de komende drie jaar koning of koningin noemen. Iedereen kan de schieting gratis bijwonen. (TJH)