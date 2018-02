Drugsdealer in cel 03 februari 2018

Een 28-jarige man uit Herentals is achter de tralies beland op verdenking van handel in speed. Hij werd eind januari opgepakt. Gisteren bevestigde de raadkamer in Turnhout zijn aanhouding. In hetzelfde dossier zitten ook al een andere man en twee vrouwen in de gevangenis. Het onderzoek werd in oktober opgestart. (JVN)