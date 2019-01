Drugsdealer die met valse briefjes van 50 betaalde, riskeert 2 jaar cel Kristof Baelus

28 januari 2019

18u27 0 Herentals José D.M. staat terecht voor het gebruik en verkoop van drugs, voor het bewust uitgeven van valse briefjes van 50 euro en voor het toedienen van slagen en verwondingen aan een agent. Er hangt hem een celstraf van twee jaar en een geldboete boven het hoofd.

Nadat José D.M. met enkele vrienden iets was gaan drinken in het Theatercafé in Herentals, betaalde de man met een briefje van 50 euro. De uitbaters herkenden de man van eerdere feiten en controleerden het briefje. D.M. zette het op een lopen.

Enkele dagen later betaalde de man in een winkel van Tecno ook met een briefje van 50 euro. Bij een routinecontrole van het geld nam de man weer de benen.

D.M. was ook gekend voor het gebruik en de verkoop van verdovende middelen. Bij een controle aan zijn woning, kwam hij net thuis. Agenten namen een zakje met vier gram cannabis in beslag, dat hij op zak had.

Hierna duwde de man de agent weg, waardoor die op de grond viel. De politie zette meteen de achtervolging in. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van een helikopter en van speurhonden. De man werd geklist toen hij zich verstopte op een plat dak.

Gezien zijn verleden en de ernst van huidige feiten hangt er de man een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete boven zijn hoofd. Vonnis op 11 februari.