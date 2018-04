Dronken Nederlander rijdt rechtdoor over ovonde 03 april 2018

Een Nederlands automobilist is maandagochtend rond 1.30 uur op de Ringlaan gewoon rechtdoor gereden over de ovonde Wellens. De auto raakte zwaar beschadigd en de Nederlander legde een positieve ademtest af. Omdat hij zijn boete niet kon betalen, is de auto ook in beslag genomen. (WDH)