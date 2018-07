Drie vechtpartijen op Grote Markt 09 juli 2018

Tijdens de feestnacht van vrijdag op zaterdag na de overwinning van de Rode Duivels tegen Brazilië is het op de Grote Markt driemaal tot een vechtpartij gekomen. "Daarbij zijn in totaal drie gewonden gevallen die ook naar het ziekenhuis zijn overgebracht", zegt een woordvoerder van de lokale politie Neteland. "Alle betrokkenen mochten de afdeling spoedgevallen na een paar uur verlaten. Twee mensen hadden verwondingen aan het hoofd, de derde was gewond aan de hand."





Overmatig drankgebruik lag steeds aan de basis van de incidenten. De lokale politie werd 's nachts ook voor familiale geschillen opgeroepen. (WDH)