Dorpsfeest in Noorderwijk 26 juli 2018

Herentals Op zaterdag 28 juli is iedereen welkom op Noorderwijk Feest. Het wordt opnieuw een goedgevulde dag met activiteiten voor jong en oud.

Van 8 tot 16 uur is er een rommelmarkt in het verkeersvrije centrum. Op het terras kan je genieten van een hapje en een drankje terwijl de kinderen zich uitleven op springkastelen.





In de namiddag start het free podium, waar je dans- en zangtalent aan het werk kan zien. Om 17.30 uur openen de deuren van de grote feesttent op het Dorpsplein. Wie zich vooraf heeft ingeschreven, kan aanschuiven aan de barbecue. Vanaf 20 uur is er een bal populaire met optredens van de Zingende Facteur en Yves Segers. De rest van de avond houdt dj Gert de sfeer erin.





Wegens het dorpsfeest is er dat weekend een aangepaste verkeerssituatie. Van vrijdag 27 juli om 8 uur tot maandag 30 juli om 18 uur geldt er een parkeerverbod op het Dorpsplein. Op zaterdag 28 juli geldt er van 6 tot 17 uur een parkeerverbod in de Sint-Bavostraat, op het parkeerterrein naast de kerk en op de Ring (tussen Servaas Daemsstraat en de Ghellincklaan). Op zaterdag 28 juli, tussen 6 en 17 uur, zijn de Ring (tussen Servaas Daemsstraat en de Ghellincklaan) en de de Ghellinklaan (tussen Ring en Koningsveld) verkeersvrij. De omleiding loopt via de Diesterbaan, Sint-Bavostraat en Olenseweg. (WDH)