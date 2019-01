DNA doet dief jaren na inbraak de das om Jef Van Nooten

29 januari 2019

11u31 0 Herentals Een 40-jarige man uit Herentals riskeert een straf voor een inbraak die hij in 2012 pleegde bij het Rode Kruis in Herentals.

Het duurde lang voordat E.B.in beeld kwam als verdachte. “Aanvankelijk bleef de dader van de inbraak bij het Rode Kruis in Herentals onbekend, maar een paar jaar later bleek er toch plots een DNA-match te zijn”, vertelt openbaar aanklager Inge Delissen. Eenmaal E.B. als dader ontmaskerd was, ontkende hij de diefstal niet. “Maar ik kan me er niet veel van herinneren”, verklaarde hij. De man benadrukt dat hij zijn leven intussen weer op de rails heeft. “Dat kan kloppen. Op zijn strafregister is er de laatste jaren alleszins niks meer bij gekomen”, vervolgt Inge Delissen. Het parket vorderde een werkstraf voor E.B. Het vonnis volgt op 26 februari.