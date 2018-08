Dj Sagan draait voor To Walk Again AFTERPARTY NA-TOURCRITERIUM WORDT GEGARANDEERD KNALLER WOUTER DEMUYNCK

02u36 0 Herentals Op het Boretti na-Tourcriterium van komende donderdag zal niemand minder dan Peter Sagan als dj de afterparty op gang trappen. Hij doet dat ten voordele van To Walk Again. Ook bloemenmeisje Jolien Van Loy is gelinkt aan To Walk Again. Net zoals vorig jaar zal zij met een staprobot de bloemen aan de criteriumwinnaar geven.

De populairste wielrenner van het internationale peloton toont donderdag in Herentals zijn goed hart. Met een korte DJ-act wil hij zijn steun geven aan To Walk Again, de organisatie die met een exoskelet of staprobot de kans biedt aan revaliderende patiënten of mensen met een fysieke beperking om toch nog te gaan en op die manier te revalideren of de voordelen van het stappen te beleven. Al sinds vorig jaar is het klassieke bloemenmeisje na de koers vervangen door Jolien Van Loy. De jonge vrouw moet na een ongeval door het leven in een rolstoel. Zij is een gemotiveerde gebruikster van de staprobot. Door te stappen met het exoskelet verbetert de bloeddoorstroming van patiënten, blijven spieren geoefend en krijgen de gebruikers ook letterlijk energie. "Ik wil die positieve effecten tonen door op het podium de bloemen af te geven", knikt Jolien. "Nog te weinig mensen kennen de staprobot echt, of ze weten niet wat die betekent voor mensen als ik."





To Walk Again is het goede doel waarvoor Herentals Fietst/Feest, de organisatie achter het Boretti na-Tourcriterium, aandacht en middelen probeert te verzamelen. "Met de hulp van een internationale vedette als Peter Sagan moet dit zeker lukken", zegt woordvoerder Bart Timperman. "Met (inter)nationale naambekendheid hopen we To Walk Again de bekendheid te geven om extra steun te vinden. We hopen dat het in het buitenland ook opgepikt wordt. Want zo'n exoskelet kost een klein fortuin. In het ziekenhuis van Herentals heeft de organisatie recent het REVALUTION Center geopend. In dat centrum wil de organisatie met de nieuwste technologieën en onder deskundige begeleiding mensen met een fysieke beperking helpen bewegen. Dat centrum kan nog veel sponsoring en steun gebruiken. We hebben ook al gezien dat die aandacht voor de organisatie aan de patiënten een enorme boost geeft."





Regi

De dj-set van de afterparty 'DECA-danst' begint meteen na de huldiging van de profrenners na het na-Tourcriterium, omstreeks 22.30 uur. Na DJ Sagan volgt Regi. Ook Studio Brussel-dj Christophe Lambrecht komt draaien. De openluchtparty wordt afgesloten door lokale dj's Bex en Pilisan. Het na-Tourcriterium zal op zonnig weer kunnen rekenen en kan uitpakken met een topaffiche. "Ieder jaar zitten we qua aantal bezoekers tussen 20.000 en 25.000. Voor deze editie hebben we de stille wens om 30.000 te halen", besluit Timperman.