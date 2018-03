Directrice To Walk Again test Vibramoov uit 21 maart 2018

02u33 0 Herentals In het revalidatiecentrum Revalution op de bovenste verdieping van het Algemeen Ziekenhuis in Herentals testte de directrice van To Walk Again gisterenochtend Vibramoov uit, een applicatie van het Franse Technoconcept die de hersenen stimuleert om ledematen te bewegen.

Het beeld dat de hersenen hebben van de manier waarop je moet stappen is bij mensen met een neurologisch letsel compleet verstoord. De Vibramoov probeert dit beeld te herstellen. Het apparaat werd in juli 2016 in het Franse Marseille door Technoconcept ontwikkeld. "De Vibramoov zorgt eigenlijk voor trillingen die de hersenen helpen om connectie te maken met de spieren en die stimuleren om te bewegen", vertelt Carl Baeten, Product Manager van Gymna NV, leverancier van revailidatie apparatuur. "Het product is een voorloper in Vlaanderen en is zelfs in België nog niet op de markt. In dit revalidatiecentrum hebben we het product vier weken getest om te kijken waar er nog aanpassingen aan moeten gebeuren of om te kijken voor welke doelgroep dit nu bedoeld is."





Kristel Gevaert, directrice van To Walk Again en zelf verlamd aan de benen, gebruikte gisteren voor de eerste keer het apparaat. "Het is heel raar om die trillingen te voelen, het doet vanalles met mijn hoofd", zegt ze. "Ik kijk welke beweging het programma aangeeft en wat zou moeten uitgevoerd worden. In het begin kan je de benen bewegen door die trillingen, maar naarmate het vordert begon ik zelf mijn benen spontaan omhoog te brengen. Het is echt knap, want mijn hersenen zijn dat beeld van hoe ik mijn benen moet bewegen helemaal verleerd." (MVBO)