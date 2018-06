Dieven stelen zeven laptops 05 juni 2018

Dieven hebben gisterochtend een snelkraak gepleegd op computerwinkel Tones aan de Geelseweg in Herentals. Rond 1.50 uur sloegen ze een raam van de winkel in met een hamer. Even later vluchtten ze weg met zeven laptops als buit. De politie was snel ter plaatse en startte nog een zoekactie, maar de daders konden niet meer worden aangetroffen. (JVN)