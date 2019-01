Dierenliefhebbers pleiten voor Herentalse hondenweide Kristof Baelus

17u13 5 Herentals Heel wat hondenliefhebbers in Herentals pleiten al enkele jaren voor een hondenweide in de stad. Momenteel beschikt de stad nog niet over een hondenweide, enkele dierenvrienden zijn een petitie gestart waarmee ze de stad duidelijk willen maken hoe belangrijk ze dit vinden.

De dierenliefhebbers legden aan het vorige bestuur reeds het voorstel voor, maar hier werd geen gevolg aan gegeven. “Het is jammer dat in een stad als Herentals geen hondenweide is. Veel mensen wonen in een appartement op hebben een beperkt stadstuintje”, zegt Vanessa Noels. “Het zou fijn zijn als er voor deze mensen een mogelijkheid bestaat om hun hond los te laten lopen op een afgebakende plaats.”

Tijdens de huidige verkiezingscampagne lag dit punt bij veel partijen reeds op tafel waardoor ze hopen dat het nieuwe bestuur wel op hun vraag zal ingaan. De groep hondenliefhebbers is zelf reeds op zoek gegaan naar een locatie. Zo kwamen ze terecht aan het Stadspark aan het Begijnhof, de oude Sefa-terreinen of een stukje braakliggend terrein aan de school De Wijngaard.

“Het zijn maar enkele voorstellen die wij in gedachten hadden, maar natuurlijk moet dit voor de stad mogelijk zijn”, klinkt het. “Het terrein moet wel voorzien worden van voldoende vuilbakken, dit is nu ook niet overal het geval. De hondenweide zal ook een sociaal voordeel bieden daar het een plaats moet worden waar hondenliefhebbers graag samenkomen.”

Stad Herentals kon met het vorige bestuur niet ingaan op de vraag daar zij geen geschikte plaats vonden om van start te gaan met dit project. Het nieuwe bestuur heeft dit punt alvast terug op de agenda gezet.

“Momenteel zit de inrichting van een hondenweide bij in de heraanleg van het gebied De Hellekens langs de Kleine Nete”, zegt Burgemeester Mien Van Olmen. “Het project zit dus in de pijplijn maar verdere communicatie over de oplevering zal nog volgen. Wij staan zeker mee achter de hondenweide en zullen dit punt dan ook verder opvolgen.”