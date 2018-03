Diefstal met geweld in winkel 13 maart 2018

In de rechtbank van Turnhout stonden Robin C., Jordy B. en Stefanie V.O. terecht voor diefstal met geweld in Herentals in september vorig jaar. "De beklaagden werden op heterdaad betrapt toen ze goederen aan het stelen waren in een winkel in Herentals. Er volgde duw- en trekwerk. Een week daarvoor steelden ze een auto, Stefanie V.O. vluchtte ermee weg." Volgens haar advocate stond Stefanie onder druk van Robin C. Het openbaar ministerie eist een gevangenisstraf van tien maanden en een geldboete. "Ik vraag een straf met uitstel", zegt haar advocaat nog. Vonnis op 16 april. (MVBO)